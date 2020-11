Oggi a Trapani screening gratuiti anticovid. Ecco dove fare i test

06/11/2020 12:16:00

Sono in corso, le operazioni di screening anticovid organizzate dal Comune di Trapani con la collaborazione dell’ASP.

La prima tranche di prelievi per effettuare i tamponi vengono effettuati a titolo gratuito, nella giornata di oggi, venerdì 6 novembre 2020.

I cittadini interessati sono invitati a recarsi presso i seguenti Centri Sociali osservando il seguente orario:

Centro sociale S. Lucia -via dei cappuccini- dalle 9.00 alle 13 e dalle 15.00 alle 18.00

Centro sociale Borgo Madonna, in via Conte Agostino Pepoli - orario 9.00-13.00 15.00 -18.00

Centro sociale di via dei Mille - orario 9.00 -13.00 15.00 -18.00

Centro sociale Villa Rosina - orario 9.00 -13.00 15.00 -18.00

Centro sociale Rilievo Bonacerame - orario 9.00 – 13.00

Centro Sociale Fulgatore - orario 15.00 – 18.00