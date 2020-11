Lo screening anti-Covid a Marsala. 650 tamponi e 2 positivi in un giorno. Video

07/11/2020 19:30:00

Circa 650 tamponi rapidi effettuati, di cui due positivi al Covid 19. E' il bilancio del primo giorno di screening di massa cominciato oggi a Marsala.

Dalle 9 di questa mattina alle 18 studenti delle scuole superiori e familiari si sono recati in modalità "drive in" nell'area in cui si svolge solitamente il mercatino, in zona Stadio Municipale. Lo screening è curato dall'Asp di Trapani con il supporto del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione civile di Marsala.

In questo servizio realizzato questa mattina il capo del Coc Vincenzo Menfi e la coordinatrice Usca Silvia Anastasi raccontano come è organizzato lo screening anti-Covid.

Intanto i test rapidi continuano domani, Domenica 8 Novembre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00, nella zona Stadio Municipale. Interessata allo screening è la popolazione scolastica volontaria delle Scuole Superiori di Secondo grado di Marsala e Petrosino, comprensiva del personale discente, docente, non docente e dei relativi familiari, secondo modalità e tempistiche determinate dall'Asp. Gli autoveicoli confluiranno nella zona dello screening da via Degli Atleti e si dovranno disporre su tre corsie predefinite. All'ingresso, personale munito di dispositivi protettivi consegnerà a ciascun utente dei moduli che dovranno essere compilati e consegnati al personale sanitario. Al termine dell'esame diagnostico, il deflusso è indirizzato verso via Della Gioventù. Si dovrà sostare in un'area in prossimità della stessa via, in attesa dell'esito del tampone.

Si ribadisce che i rapporti con gli Istituti interessati sono tenuti direttamente dall'Asp attraverso il Provveditorato agli Studi. Il Centro comunale di Protezione civile darà il proprio supporto all'arrivo dell'utenza.