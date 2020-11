Coronavirus, 1363 nuovi casi in Sicilia. 35 i morti nelle ultime 24 ore 

07/11/2020 19:10:00

Aumentano ancora i contagi da Coronavirus in Sicilia. Sono 1.363 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 8.431 tamponi eseguiti. Aumentano anche i morti, 35 in un giorno, triste record che supera anche il dato di ieri. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute.

In totale ci sono attualmente 20.737 positivi di cui 1.161 ricoverati in ospedale, 169 in terapia intensiva (10 in più di ieri) e 19.407 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 30.188 i casi registrati nella nostra Isola. I guariti salgono a 8.788 mentre i morti a 663 (+35).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale: Palermo 459, Catania 406, Messina 73, Ragusa 137, Trapani 103, Siracusa 116, Agrigento 15, Caltanissetta 53, Enna 1.

In tutta Italia si sfiora la cifra tonda dei 40mila nuovi contagi. Sono 39.811 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese. Le vittime sono 425. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063.Sul territorio nazionale sono stati effettuati 231.673 tamponi (ieri 234.245), per un totale di 17.183.569 da inizio emergenza. Sono 425, invece, i decessi che portano il totale delle vittime a 41.063.