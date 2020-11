07/11/2020 02:05:00

Burattini e Burattinai. Dopo l'ultimo Dpcm, mi si permetta una divagazione ironica: il Papa di domenica non reciterà più l'angelus ma il Dcpm.

Terminata la parentesi e tornando al Dpcm ha deciso che la Sicilia è zona arancione,con le restrizioni note. Il provvedimento ha suscitato l'ennesima polemica tra Musumeci e il governo nazionale. E ovviamente i tifosi degli schieramenti sono entrati in azione, il luogo principale della contesa sono i social, ed offese non sono mancate.

Sul provvedimento non si esprime nessun parere,se non che il Coronavirus esiste checché ne pensino i negazionisti nostrani e internazionali. E che se si fossero rispettate le tre regole,igiene delle mani distanziamento e mascherina,avremmo contenuta la seconda ondata.

Esiste la teoria del complotto, che è un classico quando accade un evento che non si riesce a gestire e la cui genesi è ambigua. La più famosa del secolo scorso fu quella relativa all'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Negli scontri verbalmente esistono spazi di riflessione, un commento sulla sanità siciliana ha utilizzato i due sostantivi maschili, che sono i protagonisti di qualsiasi cospirazione.

La cospirazione più frequente è quella sulle elezioni politiche,che asserisce che i governi sono già decisi,e che recarsi alle urne è inutile. Le politiche nazionali del 2018 ha frantumato la teoria, portando al governo il m5s, e i due fondatori e ideologhi del movimento si sono sempre esposti ,quando la peculiarità del "puparo" è l'anonimato,e poi oltre 12 milioni di "pupi" sono difficili da "giostrare" e la perdita di consenso nelle successive consultazione ne è la riprova. Altro esempio internazionale fu l'elezione di Trump, quando tutti davano per vincente Hillary Diane Rhodam, non è possibile restituirle la vittoria ma l'identità si.

Gli aspiranti Burattinai sono molti, esistono anche i burattini, chi per necessità chi per tornaconto. Fortunatamente esistono molte persone che non sono marionette, dovrebbero aiutare quelli per necessità a tagliare le fila, si direbbe addio a qualsiasi teoria e a Burattinai e Burattini.

Vittorio Alfieri