08/11/2020 21:11:00

Su 1993 tamponi eseguiti, oggi a Trapani a piazzale Ilio, 34 soggetti sono risultati positivi al Covid. In piazza una vera e propria task force sanitaria composta da 21 persone, tra medici e infermieri, guidata dal dottore Mario Minore dell'Asp.

"Nessuno - dichiara il sindaco Giacomo Tranchida - è immune al Covid e a tutti si chiede di essere medici di se stessi per mantenere in salute la nostra comunità". Lo screening in modalità drive è stato frutto della collaborazione tra Comune e Asp