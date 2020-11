Coronavirus, Orlando lancia l'allarme: "Verso strage annunciata". Il commissario Costa lo sconfessa

08/11/2020 19:01:00

"Un video duro ma preciso, che racconta senza giri di parole cosa sta succedendo negli ospedali palermitani. Un monito a non sottovalutare la gravità della situazione. Occorre fare tutto per evitare che a Palermo e in Sicilia ci sia una strage annunciata", così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Se è vero quanto denunciato oggi dai media, circa la mancanza di strumenti fondamentali per la cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto, rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada verso una strage annunciata - scrive Orlando. «Se è vero che nei Pronto soccorso manca l'ossigeno e che nei reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere 'quali pazienti provare a salvare e quali no, si prefigurano scenari da "medicina di guerra" che, quali che ne siano i risultati e per quanto possa essere mastodontico l'impegno degli operatori medici e sanitari, porterà comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e sociali".

"Sono meravigliato dalle dichiarazioni del sindaco Orlando, false e fuorvianti, che evidentemente viene informato male. Come lui sa, visto che partecipa quotidianamente agli incontri con me, con il prefetto e con l'Asp, la situazione dei posti letto a Palermo è impegnativa ma la affrontiamo in modo adeguato, tanto è vero che ancora oggi viene mantenuta la regolare erogazione di servizi sanitari ai pazienti non Covid. Altrettanta destituita di fondamento è la notizia che a Palermo mancherebbe l'ossigeno, regolarmente a disposizione di tutti i reparti ospedalieri, di tutte le ambulanze e dei pazienti domiciliari», la replica del commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa.