Sicilia, le previsioni schock: fra un mese 3.300 ricoverati ... 

09/11/2020 14:46:00

Uno studio dell'ospedale Civico di Palermo non fa ben sperare circa l'emergenza coronavirus. C'è un trend esponenziale fino a Dicembre. I contagi sono aumentati del 37% in 7 giorni. E fra un mese potremmo avere 3.300 ricoveri e 470 intubati

Scrive il quotidiano La Sicilia che nell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità, decisivo per l’istituzione della zona arancione, in Sicilia il rapporto contagiati/tamponi, fra il 19 e il 25 ottobre, era del 9,5% (2.056 su 21.754), in aumento rispetto al 7,9% di sette giorni prima. La stessa percentuale, aggiornata a ieri, è pari al 15,7%.

Ieri, con 177 contagiati intubati, la Sicilia ha ufficialmente toccato il livello di saturazione dei posti in terapia intensiva, ovvero il 30% (pari a 176) sulla capienza di 588 posti complessivi, compresi quelli per pazienti non Covid, comunicata al ministero della Salute.

E poi c'è la proiezione-shock di Giuseppe Natoli, statistico e data manager dell’unità di Medicina interna dell’ospedale Civico di Palermo: «Fra un mese esatto, l’8 dicembre, in Sicilia il numero di ospedalizzati Covid sfiorerà quota 3.300 e i ricoverati in terapia intensiva saranno nell’ordine dei 470».

L' ultima proiezione pubblica di Natoli (un mese fa, quando i ricoverati nell’Isola erano 400, stimò «oltre 1.200 ospedalizzazioni» ai primi di novembre), benché accolta dallo scetticismo di politici ed epidemiologi, s’è rivelata corretta.