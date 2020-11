Coronavirus, giovedì Trapani si mobilita per dire  "No" ad una "Sicilia arancione"

10/11/2020 13:26:00

Trapani si mobilita per dire “No” alla zona arancione in Sicilia voluta dal Governo nazionale.

Giovedì, dalle 16 alle 20, i commercianti spegneranno le luci delle loro vetrine e chiuderanno i negozi per ribadire il "buio" in cui le aziende sono precipitate in questi giorni. “Nel giro di poche settimane dice Piano Pace, presidente Confcommercio Trapani - centinaia di attività commerciali e imprese in Sicilia, che già tanti sacrifici avevano fatto durante il primo lockdown, rischiano di chiudere i battenti definitivamente se non arriveranno sostegni economici urgenti e ristori immediati”.

A nulla sono serviti inoltre gli investimenti per rispettare le norme anticontagio. “Le imprese – conclude Pace - hanno fatto di tutto per mettersi in regola con le norme igienico-sanitarie, acquistando prodotti e servizi dedicati a igienizzazione e sanificazione per il rispetto di tutti i Dpcm e a tutela della clientela, investimenti che rischiano di cadere nel vuoto”.