Giornalista Rai ricoverato fa il servizio dal letto d'ospedale: «Non abbassate la guardia»

10/11/2020 17:34:00

«Ho concluso i cinque giorni di terapia antivirale, sono da 24 ore senza ossigeno di sostegno e spero che le cose possano migliorare. E' una malattia molto difficile, da non sottovalutare, bisogna comportarsi responsabilmente prendendo ogni precauzione e rispettando le norme».

Da otto giorni ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila e dopo che «i primi sono stati duri», parla all'Ansa con un tono di voce decisamente più forte e rassicurante il giornalista della Rai Alberto Orsini, 37 anni, colpito dal coronavirus che gli ha causato una seria polmonite. Le sue condizioni dopo una fase decisamente difficile (ossigeno per alcuni giorni e saturazione non soddisfacente) sono migliorate tanto che domani potrebbe lasciare il San Salvatore per continuare la convalescenza a casa.