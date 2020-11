Coronavirus, sono 1322 i positivi in provincia. Trapani 272, Alcamo 249. Ci sono due nuove vittime

10/11/2020 18:37:00

Sono 1322 i positivi totali in provincia di Trapani, ieri erano 1241. E sono 45 i deceduti, +2 rispetto a ieri.

Ecco i dati aggiornati delle singole città della provincia su come sono distribuiti i positivi: Alcamo 249; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 15; Castellammare del Golfo 68; Castelvetrano 86; Custonaci 30; Erice 52; Favignana 4; Gibellina 21; Marsala 181; Mazara del Vallo 114; Paceco 37; Pantelleria 46; Partanna 24; Poggioreale 1; Salaparuta 5; Salemi 17, Santa Ninfa 1; Trapani 272; Valderice 35; Vita 2, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 7.

I guariti dall'inizio dell'epidemia 888. I ricoverati in terapia intensiva 6, i ricoverati – del territorio – non in terapia intensiva 53. Il totale dei tamponi effettuati oggi (il dato è parziale) sono 395, mentre sono stati effettuati 495 tamponi per la ricerca dell'antigene.