Vini, Giovanna Caruso e Mariangela Cambria ambasciatrici di Assovini Sicilia

11/11/2020 00:00:00

Assovini Sicilia, la più grande associazione di viticoltori dell’Isola che raccoglie oltre novanta aziende vinicole, si attiva a sostegno delle piccole aziende. In un momento particolarmente difficile dell’economia europea e mondiale, l’unione è la forza per fare la differenza, per condividere “know-how”, informazioni, e quanto sia utile per svolgere nel modo migliore l’attività di promozione e commercializzazione.

Laurent Bernard de La Gatinais, Presidente della associazione, eletto il 31 luglio scorso alla guida della compagine, ha rivolto in questi mesi un attento sguardo verso le aziende meno strutturate che possono richiedere servizi in tale direzione. Al fine di svolgere un’azione capillare di dialogo con tutti i soci, ha nominato due ambasciatori, anzi, due ambasciatricidi Assovini Sicilia, ciascuna per la sua area di influenza: Giovanna Caruso, dell’azienda Caruso & Minini, per la Sicilia Occidentale e Mariangela Cambria, dell’azienda Cottanera, per la Sicilia Orientale.

“In un momento particolarmente difficile – afferma Laurent Bernard de La Gatinais – Assovini Sicilia deve essere vicina ai suoi associati in ogni modo; con i servizi già disponibili e attivandone, se del caso, dei nuovi. Assovini Sicilia opera come “hub” per crescere tutti insieme, dalle piccole realtà artigiane, e nella nostra associazione ve ne sono tante, alle aziende più strutturate. L’esperienza e l’attività di Mariangela Cambria e di Giovanna Caruso sui rispettivi territori attiveranno una linea diretta con i nostri uffici e ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze dei produttori nostri associati. L’elaborazione di una efficace strategia comune, dipende da una comprensione di fenomeni nuovi e rapide evoluzioni dei mercati. Ogni contributo è indispensabile”.

“La mia presenza all’interno del CDA è di nuova nomina, ma ho subito aderito con entusiasmo alla proposta del presidente di Assovini Sicilia – commenta Giovanna Caruso di Caruso & Minini / Marsala – avere dei riferimenti in questo durissimo 2020 è importante. Darò voce a tutte quelle aziende che necessitano di assistenza, o che hanno semplicemente dei dubbi e che desiderano confrontarsi con altre aziende che vantano più esperienza sui maggiori mercati”.

Mariangela Cambria dell’azienda Cottanera / Etna: “Le piccole aziende hanno bisogno, oggi più che mai, dell’appoggio delle grandi. Assovini Sicilia ha un bagaglio di esperienza non indifferente e offre molti servizi. Dobbiamo spiegare questo, cosa è possibile fare. Tra le possibilità, comunicazione e visibilità possono essere oggi di grande aiuto. I programmi in OCM sono un’altra importante risorsa”.