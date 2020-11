Ci si può spostare tra Marsala e Petrosino? 

11/11/2020 15:54:00

Non solo Erice e Trapani. Il problema dei limiti imposti dal livello "arancione" di emergenza in Sicilia impedisce lo spostamento tra Comuni limitrofi, anche a Marsala e Petrosino. Il problema riguarda essenzialmente, oltre al piccolo paese alle porte di Marsala, anche gli abitanti del versante sud della città, in particolare di Strasatti. Possono andare a Petrosino? E quelli di Petrosino possono andare a Marsala per la spesa, ad esempio, o per lavoro? Una nota congiunta delle due amministrazioni dà delle indicazioni, che seguono sempre i criteri di necessità e di prudenza. Insomma, anche in questo caso, si può, ma con parsimonia.

E' bene comunque ricordare che né i Sindaci, né la Prefettura, possono predisporre provvedimenti in deroga rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. I divieti e i motivi per gli spostamenti da un Comune all’altro in tutta la Provincia di Trapani e in tutta la Sicilia sono uguali per tutti.

Nel dettaglio,quindi, tra i Comuni di Petrosino e Marsala ci si potrà spostare solamente per comprovate esigenze lavorative e di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (come i luoghi di culto) e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ ammesso, quindi, lo spostamento per recarsi negli uffici pubblici, negli esercizi commerciali e per usufruire di servizi non presenti nel territorio comunale ma in quello limitrofo. In ogni caso, gli spostamenti ammessi dovranno essere giustificati tramite l’autocertificazione.