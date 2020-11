11/11/2020 12:43:00

Continua, a Trapani, lo screening anti-Covid. Domani, in occasione del mercatino del Giovedì, la Protezione civile in collaborazione con l’Asp, installerà una postazione pedonale per eseguire i tamponi rapidi gratuiti. I controlli verranno eseguiti dalle 9 alle 13,30.