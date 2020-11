Banca Don Rizzo: al via i primi prestiti a tasso zero per corsi di laurea e master

11/11/2020 20:20:00

Da Alcamo all'Inghilterra per frequentare un master in "Management and corporate governance sustainability" ma c'è anche una giovane palermitana che potrà partecipare ad un corso di relazioni internazionali a Valencia o uno studente siciliano che frequenterà, all'Università di Bologna, il corso di laurea specialistica in "Informazione, cultura e organizzazione dei media".

Sono partiti i primi finanziamenti del Fondo StudioSì, il nuovo prestito personale a tasso zero, senza costi di istruttoria e senza alcuna garanzia, che mette a disposizione Banca Don Rizzo per studenti universitari e laureati che devono fare fronte ai costi dei loro studi e alle spese di trasporto e soggiorno per la frequenza di un corso di formazione specialistica universitaria o per la frequenza di un master in Italia o all’estero.

Il nuovo strumento finanziario, attivato dalla Banca Europea degli Investimenti di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca, ha l’obiettivo di supportare gli studenti universitari e laureati residenti nelle otto regioni “target” (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) per contribuire alla riduzione del gap esistente in Italia con il resto dell’Unione Europea rispetto al numero dei laureati nella fascia tra i 30 e i 34 anni attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e garanzie, da veicolare soprattutto verso percorsi di istruzione nel Mezzogiorno italiano.

“Banca Don Rizzo - ha detto Antonio Pennisi, Direttore dell'istituto bancario - da sempre è vicina a chi vive sul territorio e con questo nuovo strumento finanziario vuole sostenere concretamente tanti giovani siciliani che vogliono investire nel loro futuro frequentando atenei distanti dalla loro residenza o corsi di specializzazione post universitaria”.

Fondo StudioSì nasce con l’obiettivo di sostenere chi vuole mettersi in gioco continuando il proprio percorso formativo frequentando un corso di laurea specialistica, una magistrale o proseguire con un master (il prestito non finanzia le spese di frequenza di un corso di laurea triennale) anche presso gli atenei più accreditati su scala nazionale ed estera, aumentando così le proprie competenze e possibilità di consolidarsi nel mercato del lavoro. L'importo minimo erogabile è di 3 mila euro fino ad un massimo di 50 mila euro, mentre la durata massima del finanziamento è di 20 anni (maggiori informazioni sul sito www.bancadonrizzo.it).

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo, gestirà una quota di 46,5 milioni di euro delle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 con la collaborazione di BCC CreditoConsumo, la società del Gruppo specializzata nelle soluzioni di finanziamento ai privati. La Banca Don Rizzo gestisce le domande veicolando risorse finanziarie sul territorio a conferma della vicinanza ed attenzione verso i giovani e alla crescita delle loro competenze.