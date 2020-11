Coronavirus, tutta Italia potrebbe diventare rossa

11/11/2020 13:16:00

Tutta l'Italia potrebbe diventare zona rossa. E' una delle ipotesi sulle quali sta lavorando il governo Conte, vista la crescita inarrestabile dei dati del contagio da coronavirus. C'è anche una data: 16 Novembre. Una mazzata per i consumi e per l'economia del Paese, ma che potrebbe servire, spiegano alcuni osservatori, ad avere, a ridosso di Natale, alcuni giorni di relativa libertà, per consumatori e negozi, prima di una nuova chiusura.

Sarebbero tre le date segnate sul calendario del Governo per decidere se il lockdown totale dell'Italia sarà realtà o rimarrà soltanto un'ipotesi: venerdì 13 novembre, domenica 15 e martedì 17. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbero nel caso raggiungere il risultato senza un nuovo Dpcm e ancora sperano di poter fare dietrofront, visto che nel frattempo sul fronte dell'epidemia di coronavirus si registra qualche segnale di rallentamento (martedì 10 novembre il tasso di positività dei tamponi era al 16,1%, un punto percentuale in meno rispetto al giorno precedente).