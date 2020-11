11/11/2020 17:15:00

Su whatsapp arrivano i messaggi effimeri che si autodistruggono. L'azienda di Menlo Park, ha annunciato l'arrivo dei “messaggi effimeri”. Sono messaggi temporanei, che durano qualche giorno e poi si autodistruggono. Una funzionalità che altre applicazioni di messaggistica istantanea (come Telegram) propongono già da un pezzo. E forse anche per questo era molto attesa su WhatsApp, che coi suoi due miliardi di utenti a livello globale è l'app più utilizzata al mondo nel suo settore.

Al momento, i messaggi che inviamo e riceviamo su WhatsApp restano sul nostro telefono per un tempo indefinito. Questo ci permette di custodire e rivivere i momenti importanti condivisi con i nostri contatti. Tuttavia, molte delle informazioni che inviamo o riceviamo non devono inevitabilmente rimanere visibili per sempre. Da qui l'idea di WhatsApp di creare i messaggi effimeri. «Il nostro obiettivo – scrivono dalla società americana - è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno. Ed è per questo che desideriamo dare ai nostri utenti la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp».