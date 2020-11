Sicilia: giovane rifiuta di fare la fila anti - Covid e spara ... 

12/11/2020 11:33:00

Rifiuta di fare la fila anti - Covid e spara. Accade in Sicilia.

Si tratta di un giovane Riccardo Guerrera, di 19 anni, che al culmine di una lite per futili motivi,ha ferito a colpi di pistola un dipendente di un negozio di telefonia del centro commerciale di Riposto. Adesso per lui è arrivato il divieto di accesso per due anni di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento.

Il divieto e’ stato esteso a tutti i centri commerciali della provincia.

Guerrera ha sparato con una calibro 7.65 con matricola cancellata perche’ insofferente per la coda davanti al negozio. Nella relazione alla base del provvedimento del questore gli investigatori scrivono che il giovane ha dimostrato sia in questa occasione sia in due episodi precedenti, avvenuti quest’anno e nel 2017, sempre davanti a negozi, “un’indole aggressiva ed una spiccata pericolosita’ sociale manifestata per futili motivi”.