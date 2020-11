In programma questo week end la seconda giornata del  campionato di pallamano maschile di serie B

12/11/2020 19:29:00





Seconda giornata di andata del Campionato di serie B Decò pallamano maschile. Le squadre siciliane si apprestano a scendere in campo nel week end del 14 e 15 novembre così suddivise: Sabato 14 novembre pv alle ore 16:00 l’Agriblu Scicli ospiterà Il Giovinetto Petrosino; invece alle 19:00 sarà la volta del Girgenti Pallamano che sfiderà in casa la Pallamano Aretusa. Domenica 15 novembre pv alle ore 15:00 la NHC Rosolini cercherà di portare i primi due punti a casa contro la Pallamano Avola e alle 17:00 l’Aetna Mascalucia difenderà la classifica contro la battuta della scorsa settimana, Leali Marsala. Intanto, la classifica a chiusura della prima giornata è la seguente: Aetna Mascalucia, Pallamano Aretusa, Girgenti Pallamano e Pallamano Avola 2 punti; Il Giovinetto Petrosino, Agriblu Scicli, Leali Marsala e N.H. Rosolini zero punti. Anche quest’anno si svolge il Trofeo Giuseppe Lenzo, che anche nella sua terza edizione decreterà, a fine campionato, il Miglior Marcatore del campionato di Serie B. In questa prima giornata il miglior marcatore che concorre al Trofeo Lenzo è stato Gaetano Ciavorella della Agriblu Scicli. Si giocherà a porte chiuse ma potrete assistere alla partita dell’Agriblu Scicli vs Il Giovinetto Petrosino in streaming sulla pagina fb della FIGH Sicilia.