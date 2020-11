Marsala, Grillo: "Pronti alla seconda ondata". Di Girolamo: "Veramente è già cominciata ..." 

13/11/2020 11:54:00

"Marsala non si farà trovare impreparata alla seconda ondata di coronavirus" è la sintesi del lungo messaggio che ieri il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha voluto lanciare ai concittadini durante una diretta sui social (ne parliamo qui).

A molti è sembrato singolare che il Sindaco Grillo parli di una seconda ondata come di qualcosa che sta per arrivare, quando in realtà la città è travolta dal contagio, come il resto della provincia e della Sicilia. Ieri a Marsala i positivi sono arrivati a quota 317 e i posti all'ospedale di Marsala sono quasi esauriti.

Anzi, mentre in altre città si prendono provvedimenti per limitare le occasioni di contatto tra le persone, a Marsala rimangono inascoltate le proposte, soprattutto per quanto riguarda il comportamento di tanti giovani, che il pomeriggio vanno in giro come se nulla fosse.

E insomma, a Grillo che dice "la seconda ondata ci troverà impreparati, risponde il medico Alberto Di Girolamo, fino a poche settimane fa Sindaco di Marsala: "Ma perché, questa che stiamo vivendo cos'è? Cos'altro dobbiamo aspettare? Questo è il momento di intervenire, senza perdere altro tempo. Stiamo già vivendo una situazione drammatica".