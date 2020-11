Coronavirus, continua lo screening a Trapani. Su 296 tamponi 5 positivi 

13/11/2020 10:30:00

Continua a Trapani lo screening anticovid per individuare gli asintomatici. Ieri mattina, tamponi rapidi gratuiti a piazzale Ilio in occasione del mercatino del giovedì. Ne sono stati eseguiti 296. Cinque i positivi.

I controlli sono stati effettuati nella postazione allestita dalla Protezione civile comunale e dall’Asp. E il Covid ha fatto un’altra vittima: Ignazio Lombardo istruttore federale di nuoto. Aveva 52 anni. Assai conosciuto per aver fatto parte dell'associazione Aquarius nuoto di Trapani. Il cordoglio naviga sul web. Tanti i messaggi per ricordare Ignazio Lombardo, l'istruttore di nuoto amato da tutti. E non soltanto da chi pratica questa disciplina sportiva.

Frattanto, ieri sera a Trapani pochi i commercianti che hanno chiuso i negozi per protestare contro l’istituzione della zona arancione. La manifestazione poteva anche essere occasione per manifestare solidarietà ai ristoratori e alle altre categorie più colpite dalle misure restrittive. Un’occasione persa.