L'amore è questo bacio

L'amore è questo bacio che ti aggrada

Ti prende, ti rivolta, e ti consola

Sicché l'anima tua non è più sola

Io vedo nei tuoi occhi la dolcezza

E sui pendii del tuo bel seno arranco

Come sulle colline di Montoro.

Ma il cielo, seppur bello, è senza cuore,

Il mare non si lascia accarezzare

Perché lo sguardo tuo non ha più amore

Gli uccelli non han voglia di cantare

Giacché l'anima mia non ha più pace

Da quando non riesce più a sognare.

L'amore è questo fiore profumato,

Ridà la vita a chi l'odora un poco

Ma brucia d'improvviso nel suo fuoco

Chi ha amato il vero amor non ha rancore

Soffre in silenzio, ha gli occhi di cobalto,

E in ogni ora il cuore sempre affranto.

È come navigare in mezzo al mare

Con una barchetta senza salvagente,

Potresti d' un sol colpo già affondare

Ma poiché nulla è più dolce e ancor più bello

D'essere amati e amar senza alcun freno,

Come nel bosco udire uno stornello

L'amore che hai voluto te l'ho dato,

Ma non c'è amor se non c'è dolore

Se non si soffre nell'anima e nel cuore.

Perciò hai lasciato chi ti volle amare,

E del tuo sguardo lieto era devoto,

E il tuo mirabil seno amò baciare.

Marcello Ritondo