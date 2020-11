Alarm Phone, barcone con 70 migranti al largo di Lampedusa

Un'imbarcazione con a bordo 70 migranti è segnalata stamane a sud di Lampedusa da Alarm Phone, secondo la quale un natante non identificato ha rifiutato di prestare loro soccorso.

"Le autorità italiane sono informate, non ritardate i soccorsi!", è l'appello lanciato dall'organizzazione via Twitter. Intanto è diretta al porto di Trapani la nave Open Arms con a bordo 259 persone salvate nei giorni scorsi nel Mediterraneo.

Still at sea! Rescue now!



After many hours of no contact to the boat with ~70 people on board, we were able to reconnect this morning. They are now close to Lampedusa and say that a vessel near them just turned away! Italian authorities are informed - don't further delay rescue! pic.twitter.com/ovgG2zyVUh