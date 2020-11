Il ricordo di Vito Pipitone e gli esperti di Grillo

13/11/2020 08:00:00

"Eu nu' m' scanto", è una frase del "monologo di Filippa Di Dia" scritto e interpetrato da Chiara Putaggio.

Filippa moglie del sindacalista e contadino marsalese Vito Pipitone, ucciso dalla mafia l'8 novembre 1947 a 39 anni, perché osò chiedere solo l'applicazione della legge ,che concedeva i terreni incolti ai braccianti terrieri.

E Vito ripeteva una verità assoluta, i soprusi si perpetrano nell'ignoranza della legge, innanzi ad un esempio del genere ho difficoltà ad aggiungere la storia. Il sindacalista ha ispirato l'associazione Libera che gli ha dedicato il presidio al centro sociale di Sappusi. Vito fu una risorsa del territorio, e ricordarne la memoria fa si che lo sia ancora. Lilibeo è appena uscita da una campagna elettorale e tutti, finanché coloro che erano candidati al consiglio comunale che hanno ricevuto zero preferenze, (sono stati 11, mah), hanno parlato di rivitalizzare il tessuto economico e sociale della città attingendo alle potenzialità locali.

La volontà del neoeletto sindaco di dare voce al territorio con la costituzione della giunta young. Poi accade che il primo esperto a pagamento, bravissimo, è di Roma, il nuovo dirigente tecnico settore lavori pubblici è stato trovato a Pavia ,con l'istituto del comando, che naturalmente pagherà il comune.



In ragione di questo e avendo garantito che la Governance è a titolo gratuito, poi scoperto tranne due, ho rivisto la provenienza degli esperti: uno da Treviso, uno da Roma, ma questo è comprensibile visto che la città eterna è caput mundi, un catanese che vive a Marsala, un petrosileno di Bruxelles e un marsalese che vive nella capitale...ma si sa, tutte le strade portano a Roma!



A questo punto, la domanda nasce spontanea (Lubrano docet): "quattro "ngigneri" esperti a Marsala un c'erano?" Potrei fare qualche nome ma evito.

Terzo settore e servizi sociali, invece, non mi esimo: Salvatore Inguì.

Scommettiamo che the next expert retribuito sarà un veneto?

Alea iacta est.

Vittorio Alfieri