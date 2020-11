Domani insidiosa  trasferta a Benevento per la TH Alcamo, non al top di condizione

13/11/2020 18:05:00

Torna a viaggiare la Th Alcamo che per la quinta giornata del campionato di serie A2 di Pallamano maschile, sarà di scena a Colle Sannita, attuale casa del Benevento.

La formazione campana, a quota 6 in classifica, precede la Th Alcamo di due punti con un ruolino di marcia composto da tre vittorie e una sola sconfitta, quella rimediata a Mascalucia.

La Th Alcamo a quota 4 in classifica vanta due vittorie consecutive con Messina e Ragusa in trasferta e due sconfitte interne con Mascalucia e Noci.

In terra Sannita la Th Alcamo si presenterà con l'obbiettivo di sovvertire il pronostico tutto per la formazione di Boglic, squadra ben attrezzata con tanti giovani in grado di fare la differenza anche al cospetto di avversari più esperti e navigati.

Di certo un passaggio importante quello con il Benevento per la formazione alcamese di Benedetto Randes con diversi giocatori non al top della condizione.

" Ancora non sappiamo se Lipari ha recuperato al meglio, mentre è certo che sia Scire' sia Governale hanno problemi fisici, sarà una battaglia contro un avversario con cui abbiamo sempre giocato delle brutte partite, terminate sempre con delle sconfitte nelle ultime due stagioni, dobbiamo fare di tutto per stare in partita fino alla fine contro un avversario che come noi è alla ricerca del pronto riscatto”. Ha concluso il tecnico della formazione alcamese.

Benevento - Th Alcamo si gioccherà sabato 14 Novembre alle ore 18.30 a Colle Sannita in provincia di Benevento, il match sarà arbitrato dai signori Ramoul e Marcelli.

Giovanni Ingoglia