Coronavirus, gli infermieri trapanesi all'ASP: "Personale insufficiente"  

14/11/2020 09:00:00

Mancano infermieri e operatori sociosanitari nei reparti no covid di tutte le strutture ospedaliere dell'ASP di Trapani.

A denunciarlo e a lanciare l'allarme, con una nota inviata direttamente al commissario straordinario dell'ASP Paolo Zappalà, sono il presidente dell'OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) Filippo Impellizzeri e il segretario Salvatore Colomba.

Il notevole disagio lamentato dai rappresentati dell'ordine professionale riguarda la crescente preoccupazione che gli infermieri stanno vivendo sulla propria pelle a causa dell'aumento del carico di lavoro nei reparti no-covid, accresciuto dal depauperamento del personale che viene trasferito nei reparti covid.

Impellizzeri e Colomba, pur consapevoli della emergenza sanitaria in corso, dovuta all'aumento dei contagi Covid, e dell'impegno dell'ASP profuso per l'aumento di personale infermieristico e sociosanitario, non lo ritengono sufficiente alle necessità attuali. Chiedono alla direzione dell'azienda sanitaria di adeguare il personale infermieristico e di supporto, in base ai letti nei vari reparti e comunque di far in modo di garantire per ogni singolo turno almeno due infermieri e un operatore oss.