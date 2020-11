Alcamo, ci sono tre indagati per la morte sul lavoro di Francis Paulet

16/11/2020 19:00:00

Sono tre gli indagati per omicidio colposo in cooperazione per la morte di un operaio e il ferimento del fratello, fatto accaduto ad agosto del 2018 a Castellammare del Golfo.

Francis Paulet, romeno di 36 anni, morì schiacciato dal braccio di un’autopompa mentre stava gettando il cemento per la realizzazione di un muretto in contrada Costalarga, nella frazione di Fraginesi.

Il fratello, Daniel di 33 anni, rimase gravemente ferito e con una invalidità che si porterà dietro per tutta la vita. La vittima, che viveva ad Alcamo, lasciò la moglie e due figli piccoli.