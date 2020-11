Il ballo dei politici di Marsala

16/11/2020 12:35:00

Ballando con le stelle. Talent show alla quindicesima edizione di mamma RAI dedicato al ballo.

Star o presunte tali vengono assoldate anche dalla comunità della dirigenza politica e affini. L'edizione in corso tra le concorrenti esibisce la pasionaria e nipote del duce Alessandra Mussolini ed ex parlamentare. Elisabetta Isoardi ex compagna di capitan Papeete. Antonio Razza anche lui ex responsabile della politica nostrana ed ex ballerino nella stagione precedente e adesso membro dell'antigiuria (?). Marsala politicamente con quali stelle si cimenterá nel prossimo quinquennio? Tra le donne pochissime, chissà perché?

Elia Martinico sicuramente con il presidente del consiglio comunale. Rossanna Genna probabilmente con Pino Ferrantelli, che stanco di far ballare le altre, è tornato in prima persona in pista. Eleonora Milazzo con l'assessore ex presidente del consiglio comunale, Oreste Alagna. Vanessa Titone con il vice sindaco Paolo Ruggieri. La neo assessore Antonella Coppola con Walter Alagna, spetta a, lui ha ottenuto più preferenze nella lista. Il sindaco dovrà ballare con tutti i cittadini, l'ultimo censimento ne ha contati 82.220 meno 1(lo stesso Grillo), sarà faticoso, nella speranza che first lady Mariella non s'ingelosisca. L'assessore Michele Gandolfo con le condutture idriche sperando che non scivoli. Michele Milazzo dovrà contendersi la Genna. Mi perdonerà se le donne sono solo cinque. Compito peculiare avrà Arturo Galfano dovrà consolare Ignazio Chianetta. Altra coppia il pluri consigliere Flavio Coppola ed il neo Vito Milazzo, chissà ballando si parleranno, su chi o quale delibera votare da indicazione del primo cittadino. Rino Passalacqua, Nicola Fici e Mario Rodriquez, dovranno ballare con tanti. Il primo certamente con l'ex consigliera Luana Alagna, il secondo, ballo con l'ex consigliere Daniele Nuccio.

L'ultimo con la consigliera uscente Linda Licari, se non si erra vicini di scranno nella precedente consilitura. Ma soprattutto si auspica non sia la città a cascare nel lustro nascente. Non importa che siano stelle, ma brave/bravi,si.

Vittorio Alfieri