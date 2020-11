"Le Selezioni" di Caruso & Minini. L'eccellenza delle colline vitate della famiglia Caruso

16/11/2020 09:00:00

Stefano Caruso ha da sempre puntato sulla qualità dei suoi vini. All’interno del portafoglio della Caruso e Minini ha fortemente voluto una linea, Le Selezioni, che rappresentasse l’eccellenza delle colline vitate da generazioni appartenute alla famiglia Caruso.

Sono nati così il Cutaja Nero d’Avola Riserva DOC e il Delia Nivolelli Syrah Riserva DOC.

Il primo, Il Cutaja Nero d’Avola, raccolto a mano, riposa per 24 mesi in tonneaux di rovere francese e americano. Il luogo dove viene coltivato, è stato, in un lontano passato, il greto di un fiume, come testimoniato dalle tipiche pietre arrotondate che chiamiamo “Cuti”. E’ proprio l’originalità del vigneto che rende questo vino unico e speciale! Queste sue caratteristiche, sono state ampiamente apprezzate dai vari concorsi e riconoscimenti internazionali durante le varie annate.

Tutti questi punteggi e queste medaglie, ci riempiono di orgoglio e ci fanno capire che stiamo navigando nella giusta direzione: quella del rispetto della natura e della tipicità del territorio.

