Curare il coronavirus a casa: domande e risposte 

17/11/2020 06:00:00

Sono positivo al coronavirus. E adesso?

Benvenuto nel club. Non scoraggiarti, anzi, pensa positivo, che è già tanto. Oggi, con le nuove cure e i protocolli, il 90% dei contagiati da coronavirus, che hanno il Covid-19, sono curabili a casa.

E quindi, che devo fare?

Non prendere iniziative autonome. Non chiedere aiuto su Facebook. Segui le indicazioni del tuo medico curante, che ti prescriverà il farmaco adatto.

E qual è?

Innanzitutto, se hai febbre alta, paracetamolo. Alta significa che supera i 38. Magari hai anche mal di testa e dolori muscolari. Se la febbre è più bassa il paracetamolo non ha senso, perchè è un antipiretico, non ha attività antifiammatoria.

Tutti parlano del saturimetro. Mi serve?

Si. E' uno strumento fondamentale da avere a casa, insieme al termometro. Serve a monitorare la funzione respiratoria. Si applica al dito e misura la saturazione di ossigeno, che, normalmente, è tra il 96% e il 98%. Si misura a riposo, e dopo aver camminato sei minuti a casa (walking test). Quando allarmarsi? Se i valori scendono sotto il 93%. Il tuo medico saprà cosa fare (sicuramente, un'ecografia polmonare, a domicilio).

E il cortisone?

Anche questo va usato con prudenza e consultando il medico. Serve quando si hanno insufficenze respiratorie. E' improprio usarlo per abbassare la febbre, anzi, può essere dannoso, perché può favorire la replicazione del virus. Il cortisone è fondamentale, se dato precocemente, in caso di ricovero.

Sento parlare dell'eparina...

C'è un grande dibattito, ce ne siamo occupati anche su Tp24. Per le cure a domicilio può essere usata a piccole dosi, come prevenzione dei fenomeni trombo-embolici, vale a dire dei coaguli di sangue che finiscono nei polmoni, prevalentemente in chi è a letto. Qualcuno ritiene possa avere attività antivirale e infiammatoria. Si tratta di un’iniezione somministrata con un piccolo ago, sempre su consiglio del medico.

E gli antibiotici?

Mai. Non servono, se non dietro prescrizione medica. Non vanno fatti abusi.

La mia cura ce l'ho a casa: una bella scorta di arance!

L'assunzione di vitamina C, contenuta anche nelle arance, vitamina D e zinco male non fa. Ma non confondete la sana alimentazione con la "cura".

Ma voi perchè sapete queste cose? Le avete lette su Facebook?

No. Abbiamo consultato le linee guida del Ministero della Salute e quelle di alcune Regioni per la cura a casa del coronavirus ...