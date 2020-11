Falsi tamponi Covid ad Alcamo: si indaga sulla morte di una persona 

18/11/2020 13:26:00

Potrebbe avere risvolti clamorosi la notizia, di qualche settimana fa, della scoperta di un laboratorio per l'analisi dei tamponi per l'individuazione del coronavirus, che falsificava i referti. Perchè la Procura di Trapani sta indagando sul decesso di una donna per Covid. La donna viveva con la sorella e il cognato, che aveva fatto il tampone, ma era negativo. E dove l'aveva fatto? Proprio al laboratorio Ecolab di Alcamo. Da qui la decisione dei familiari della donna di presentare un esposto in Procura, tramite l'avvocato Salvatore Galluffo.

Tutto è accaduto a Settembre. L'uomo, 58 anni, ha cominciato ad avere febbre, mal di testa e dolori nel corpo. I sintomi dell'influenza e del Covid. Il medico ha consigliato il tampone. Nel frattempo tutta la famiglia comincia ad avvertire gli stessi sintomi. Il tampone costa: 100 euro. Sono tanti soldi. Allora fa il test solo il marito, per risparmiare. Il risultato è: negativo.

In realtà hanno il Covid, perchè le condizioni dell'uomo peggiorano, va in ospedale, viene ricoverato in rianimazione, perchè invece nel tampone ospedaliero risulta avere il Covid. Ancora è in fase di guarigione. Ma sua cognata, 66 anni, finisce in ospedale il 3 Ottobre a Palermo. Si aggrava, e muore il 19 Ottobre.

Come mai al primo tampone a pagamento, quello fatto ad Alcamo, l'uomo era negativo? Forse il referto era sbagliato? La morte della cognata era evitabile?

La denuncia della famiglia non è l'unica. Sono in tanti, anche tramite l'avvocato Vito Cimiotta, del foro di Marsala, a voler intraprendere azioni legali su referti negativi usciti dal laboratorio di Alcamo e che forse negativi non lo erano.

Gli indagati al momento sono Benedetto Fabio Di Giorgi, rappresentante legale della società consortile Koala, e Salvatore Ciaccio direttore tecnico del laboratorio Emobal di via Torquato Tasso ad Alcamo. L’ipotesi contestata dal pubblico ministero Brunella Sardoni è la frode nelle pubbliche forniture. Avrebbero utilizzato macchine non idonee, senza apportare le correzioni richieste per la misurazione. La convenzione tra l'Asp di Trapani e il laboratorio fu firmata da Fabio Damiani, il manager dell'Asp poi arrestato per corruzione.