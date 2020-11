 Su Sky Cinema “The Elevator”, il thriller del regista Massimo Coglitore con James Parks e Caroline Goodall 

19/11/2020 00:00:00

Uscito in sala lo scorso anno, distribuito da Europictures, “The Elevator”, del regista messinese Massimo Coglitore approda adesso su Sky. Infatti, il film - prodotto dalla Lupin Film - andrà in onda giovedì 19 novembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e la sera successiva sempre allo stesso orario su Sky Cinema Uno +24. Il regista Massimo Coglitore, autore dei corti di genere, pluripremiati, “Uomo di carta” (1998) e “Deadline” (2002) e del film tv Rai “Noi due" (2008), dirige “The Elevator”, con due straordinari protagonisti attori. Coglitore in merito al film: “The Elevator” si rivolge a un pubblico molto vasto ed è un film in linea con le principali tendenze del genere thriller di oggi. Spesso la violenza in pellicole di questo tipo è finalizzata al compiacimento del sangue e del macabro, io invece volevo raccontare un dramma, un’ossessione che sfocia in una “lucida follia”. La violenza è catartica senza istigare all’aggressività, ma conducendo alla riflessione con un susseguirsi di accadimenti che lasciano senza respiro i protagonisti. Raccontare la paura e come questo isolamento si trasformi in una prigione essa stessa angosciante”. Mauro Graiani e Riccardo Irrera hanno firmato la sceneggiatura. La fotografia è di Vincenzo Carpineta, i costumi di Nicoletta Ercole, le scenografie di Tonino Zera, le musiche di Stefano Caprioli e il montaggio di Osvaldo Bargero.

La trama: New York. Jack Tramell (James Parks) è un ricco conduttore televisivo che conduce uno dei quiz show più seguiti in America: “Tre Minuti”. La sera del labour day, quando New York si svuota, Jack viene preso di mira da Katherine (Caroline Goodall), una folle spietata che, dopo aver studiato tutte le mosse dell’uomo, lo “imprigiona” nell’ascensore del building dove vive l’uomo. La donna - che accusa Jack di un crimine - cerca verità e vendetta ed inizia così il suo personale “quiz” attraverso una serie di domande a cui Jack deve rispondere per salvare la propria vita. Ma chi è veramente la vittima e chi il colpevole?

Il cast: James Parks (Jack) è uno degli attori feticcio di Quentin Tarantino e, infatti, lo abbiamo visto in “Kill Bill vol. 1”, “Kill Bill: Volume 2”, “Grindhouse” e “The Hateful Eight”. Caroline Goodall (Katherine), invece, ha esordito col botto in “Hook - Capitan Uncino”, di Steven Spielberg e nella sua filmografia ci sono film come “Schildren list”, “Cliffhanger”, “The Dressmaker”. Nel cast anche Burt Young (George), famoso per aver interpretato Paulie, il cognato di Rocky nell’omonima saga. Gli altri attori del cast sono: Katia Greco, Sara Lazzaro, Gianfranco Terrin e Katie McGovern.

Le curiosità sul film che dovete sapere:

1. Il film attualmente si colloca nella posizione 107, del famoso sito cinematografico americano Ranker, tra i migliori thriller di tutti i tempi.

2. Il film è già uscito in Russia, Spagna, Germania, Messico, Portogallo, Turchia, Asia e Sud America e attualmente si trova sulle piattaforme Amazon Prime, Tim Vision, Infinity, Rakuten e Google Play.

3. “The Elevator” è uno dei film thriller più piratati del web.

Trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=pWVVoqweRJk