"Rischio contagio alto, chiudete le scuole Cavour e Asta" 

19/11/2020 13:56:00

Chiudere le scuole di Marsala dove più alta è l'ansia, in questi giorni, per il contagio da Covid, e cioè il Cavour e l'Asta. E' la richiesta che fa l'Udc di Marsala al Sindaco Grillo. Una richiesta di cui è difficile non tenere conto dato che l'Udc fa parte della maggioranza e ha anche un'assessore in Giunta. In realtà, comunque, a determinare la chiusura delle scuole, dovrebbe essere l'Asp, che ancora non ha rilevato questa necessità.

“Comprendiamo la forte preoccupazione di tante famiglie e del personale scolastico per l’aumento dei contagi da Covid-19 a Marsala. L’allarme che viene dagli istituti Cavour e Sturzo, e per quest’ultimo dal plesso Asta, merita un provvedimento che tuteli la salute degli studenti e di chi opera nelle scuole. Per questa ragione riteniamo che, nelle more dell’attivazione della procedura di screening generalizzato, il plesso Asta e tutto il circolo Cavour debbano essere interessati da un’ordinanza sindacale di chiusura per qualche giorno”. Lo afferma Michele Accardi, capogruppo Udc al comune di Marsala.

“Ci sono tanti genitori in ansia per i contagi che si sono già registrati nei due istituti e da qualche giorno tante famiglie – aggiungono i consiglieri comunali Udc Eleonora Milazzo, Gaspare Di Girolamo unitamente all’assessore Oreste Alagna (la cui sorella, tra l'altro, è proprio dirigente dell'Asta - in modo unilaterale non stanno mandando i figli a scuola per evitare il contagio. Condividiamo le loro preoccupazione e riteniamo quanto mai opportuno un provvedimento che sospenda le lezioni in presenza”.