Il punto sul campionato di serie B di pallamano che nel week end darà vita alla 3ª giornata

19/11/2020 19:20:00

“Un Campionato dal punto di vista organizzativo molto interessante dove la FIGH regionale, in condivisione con le Società partecipanti alla competizione, si sono battute affinché si potesse giocare nonostante i problemi legati al Covid. Invece, da un punto di vista tecnico sicuramente offrirà grandi sorprese” cosi dichiara e sorride Lillo Gelo, tecnico del Girgenti e continua “agonisticamente ci terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno ma il bello dello sport è proprio questo: fino alla fine si sogna, si soffre e si affronta. Le squadre favorite sono l’Aretusa e il Mascalucia ma noi ci batteremo sempre con la stessa forza ed entusiasmo e speriamo di arrivare nelle prime quattro per giocare la Coppa Sicilia”.

Le squadre siciliane scenderanno in campo per la terza giornata nel week end del 21 e 22 novembre così suddivise:

Sabato 21 novembre pv alle ore 19:00 la Pallamano Aretusa ospiterà Aetna Mascalucia.

Domenica 22 novembre pv alle ore 16:00 Il Giovinetto Petrosino cercherà la vittoria contro la Pallamano Avola; alle 17:00, invece, in contemporanea, il Girgenti Pallamano sfiderà N.H.C. Rosolini e il Leali Marsala incontrerà l’Agriblu Scicli.

Intanto, la classifica a chiusura della seconda giornata è la seguente: Aetna Mascalucia e Girgenti Pallamano 4 punti; Pallamano Aretusa, Pallamano Avola, Il Giovinetto Petrosino e N.H.C. Rosolini 2 punti; chiudono la classifica Agriblu Scicli e Leali Marsala con zero punti.

Miglior Realizzatore Trofeo Giuseppe Lenzo della seconda giornata di Campionato è stato Antonino Martino della N.H.C. Rosolini con 11 reti; invece, guida la classifica generale Gaetano Ciavorella dell’Agriblu Scicli.

Si giocherà a porte chiuse ma potrete assistere alla partita Pallamano Aretusa vs Aetna Mascalucia in streaming sulla pagina fb della FIGH Sicilia e in diretta TV su Tele Tris canele 172 del digitale terrestre .