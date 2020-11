A Mazara non ci sono ambulanze 

19/11/2020 06:39:00

A Mazara del Vallo non ci sono più ambulanze in servizio. L'ultima si è guastata e adesso per i soccorsi si ricorre all'ambulanze che è in servizio a Campobello di Mazara, non esattamente dietro l'angolo.

La denuncia viene dal consigliere comunale Giorgio Randazzo, che aveva già presentato un'interrogazione sul tema, qualche giorno fa relativo ad un altro aspetto singolare: le ambulanze (quando ci sono) devono recarsi a Trapani per la sanificazione, dato che l'unico centro che fa questo servizio si trova nel capoluogo.