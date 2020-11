Nuovi guai giudiziari per la Sindaca di Erice Daniela Toscano

20/11/2020 15:31:00

Nuovi guai giudiziari per il sindaco di Erice, Daniela Toscano. Già indagata nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo del parcheggio di San Giuliano,adesso per lei un'altra tegola. Il prossimo sei aprile dovrà comparire dinnanzi al giudice monocratico di Trapani, Francesco Giarrusso, per rispondere del reato di diffamazione.

Il Pm Francesca Urbani ha emesso nei confronti del primo cittadino il decreto di citazione diretta a giudizio. A denunciarla Giulia Manuguerra, figlia di Luigi conosciuto come il "mago", da sempre antagonista politico del duo Toscano-Tranchida, scomparso di recente. Nel corso di un programma televisivo Daniela Toscano ha detto che Giulia Manuguerra, allora minorenne, era stata condannata perchè ritenuta responsabile di "lettere terribili, dove si diceva di tutto e di più scritte da lei con una macchina da scrivere antica".

Affermazioni non rispondenti a verità, secondo l'accusa. Da qui, pertanto, la denuncia sporta dalla ragazza che oggi ha 21 anni.