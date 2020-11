Il sindaco di Marsala Massimo Grillo in visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco

21/11/2020 12:00:00

Il sindaco della città di Marsala On. Massimo Grillo si è recato stamani a Trapani, in visita istituzionale al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Salvatore Tafaro. L’incontro al Comando dei Vigili del Fuoco di c.da Milo, è stato improntato alla massima cordialità ed ha rappresentato un nuovo inizio di un percorso di collaborazione tra le due istituzioni, per meglio affrontare i problemi e le tematiche di protezione civile e di soccorso pubblico.

Nel rivolgere il saluto di benvenuto al Sindaco, il Comandante Tafaro ha ribadito la necessità di dare continuità al rapporto di collaborazione tra i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione Comunale, già avviato nell’interesse dell’Ente Locale con i vari cicli di igienizzazione degli uffici e locali del Comune di Marsala durante questa emergenza epidemiologica Covid-19.

In una cornice di proficua sinergia, il Comandante Tafaro e il sindaco Grillo hanno affrontato la questione di una nuova sede di servizio per i pompieri lilibetani; entrambi le autorità hanno posto sul tavolo diverse idee e progetti legati principalmente ad una “convergenza logistica” in un unico sito, tra le strutture comunali di protezione civile e il distaccamento dei Vigili del Fuoco, che di recente è stato riclassificato dal Ministero dell’Interno in SD4, con un organico di 46 unità operative.

Ieri, anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani Capitano di Vascello Paolo Marzio, ha incontrato l’ing. Tafaro in una visita di cortesia; i due dirigenti si sono soffermati sulle tematiche legate al soccorso in mare ed in terra, compiti istituzionali dei due Corpi dello Stato.

Quest’anno la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e dei Marinai, a causa dell’emergenza Covid-19, molto probabilmente non vedrà insieme in un’unica santa Messa le due rappresentanze. Al termine dei due incontri istituzionali il Comandante Tafaro ha donato ai suoi ospiti il “crest” del Comando VVF di Trapani.