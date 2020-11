Trapani, il consiglio comunale sulla pneumologia scippata 

21/11/2020 09:55:00

Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà rassicura i consiglieri comunali: “Non si smantella nulla”. Lo ha detto, partecipando in video-conferenza, al Consiglio comunale che si è riunito in seduta straordinaria per affrontare la questione legate al reparto di Pneumologia del Sant’Antonio Abate il cui personale medico e infermieristico è stato trasferito all’ospedale Covid di Marsala.

“Nessuno – ha puntualizzato Zappalà – vuole mettere in discussione il diritto alla salute. Per questo motivo abbiamo cercato di riorganizzare le attività, collocando temporaneamente i medici all’ospedale di Marsala perché senza la loro presenta i pazienti colpiti da Covid rischierebbero grosso”.