"Io, positivo al coronavirus, e quelle strane telefonate dell'Asp di Trapani"

22/11/2020 08:52:00

Strane telefonate da una voce registrata da parte dell'Asp di Trapani per chi ha il coronavirus. E' la segnalazione che viene fatta a Tp24 da alcuni lettori:

"Buongiorno, sono un vostro lettore, e purtroppo colpito dal famigerato virus del Covid-19.

Volevo segnalare un fatto che mi embra strano, perchè fino qualche giorno fa sono stato contattato dall'ASP di Trapani, che comunicava la positività di mia moglie e la mia dubbia positività al Covid-19

Il 20 Novembre, invece, ho ricevuto due telefonate dal numero 09231959399 dove una voce automatica mi comunicava di essere negativo al coronavirus.

Ho cercato di contattare l'ASP ma non riesco a parlare con nessuno.

A quanto pare non sono l'unico ad aver ricevuto queste telefonate".

La vicenda raccontata dal signor Andrea non è l'unica. In pratica una voce automatica comunica ai malati la loro negatività, quando in realtà è ancora "dubbia".

La dottoressa Anna Maria Fontana a sua volta segnala: "Alcune persone in isolamento sono state contattate al telefono da una voce metallica che riferisce di appartenere all'ASP e comunica esito negativo del tampone (dal numero 0923 1959399). È una cosa organizzata da qualcuno che si diverte a fare l'idiota (descrizione fin troppo benevola). Non so se vadano a casaccio o bersaglino solo i positivi, probabilmente è stato hackerato il portale del Dipartimento di Prevenzione di Trapani".