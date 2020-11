Coronavirus, 2889 i positivi nel trapanese. In Sicilia tasso di positività scende all'11,52%

26/11/2020 06:00:00

Sono 166 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia i Trapani. In totale sono 2889 le persone attualmente positive e di queste 105 sono i ricoverati, 22 in terapia intensiva, mentre quelli del territorio, non in terapia intensiva, sono 83.

Nel trapanese sono 1252 le persone guarite dall'inizio dell'epidemia. E si registrano, purtroppo, tre nuove vittime del Covid-19 che portano il totale a 61.

I dati nelle città trapanesi: Alcamo 384, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 12, Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 67, Castelvetrano 238, Custonaci 48, Erice 113, Favignana 4, Gibellina 29, Marsala 498, Mazara del Vallo 425, Paceco 71, Pantelleria 74, Partanna 35, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 39, Santa Ninfa 5, Trapani 643, Valderice 76, Vita 3, San Vito Lo Capo 43, Petrosino 36. I tamponi molecolari effettuati sono 441, tamponi per la ricerca dell'antigene 399. I dati degli screening del 7 e 8 novembre: il totale dei positivi al tampone molecolare è di 48 su un totale di 179 positivi al tampone dell'antigene. I dati dello screening del 21 e 22 novembre: il totale dei tamponi molecolari positivi è di 106 su un totale di 155 positivi all'antigene.

Covid-19, Il punto sulla situazione a Salemi del sindaco domenico Venuti - "Questo numero comprende anche due dei quattro casi riscontrati per la nostra città nel corso dello screening del week end (gli altri due positivi emersi con i tamponi veloci non sono stati confermati dai tamponi molecolari). Il numero di cinquanta contagiati circolato ieri non teneva conto della negativizzazione di alcune persone: oggi ho analizzato i dati con il dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Trapani e abbiamo fatto il punto esatto della situazione. L'esito dello screening del week-end ha fatto emergere numeri non alti, quindi, rispetto al contagio in città, ma questo non deve indurci a mollare la presa: non possiamo permetterci rilassamenti. Dobbiamo continuare a comportarci con il massimo rigore perché il virus in provincia continua a circolare e tutto il territorio trapanese sta vivendo una fase complicata".

I dati in Sicilia - Dati un po' più confortanti in Sicilia, con la curva epidemica che si va appiattendo e con l'ulteriore diminuzione del tasso di positività. Nelle ultime ore si sono registrati 1306 casi di Coronavirus, con 11.433 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all'11,52% (martedì era intorno al 13). Diminuiscono i ricoveri ordinari (-27), ma salgono quelli in terapia intensiva: sono 250, +7 rispetto a martedì. Sono 48 le vittime sull'isola, in totale dall'inizio della pandemia sono 1322. Il dato dei guariti è pari a 972 persone.

In Sicilia morto di Coronavirus a 29 anni - Aveva solo 29 anni il giovane catanese Samuel Garozzo, aveva contratto il Coronavirus, e la sua vita si è spenta. Da quanto si apprende le sue condizioni sono peggiorate rapidamente giorno dopo giorno, velocemente. Il giovane era stato ricoverato prima al «Garibaldi» e poi all’ospedale «Gaspare Rodolico» (che fa parte dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico), due delle strutture sanitarie catanesi di maggior eccellenza in Sicilia. Garozzo non avrebbe avuto malattie pregresse.

I dati n Italia - Sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%. Per il secondo giorno consecutivo sono in calo i pazienti ricoverati con sintomi, che sono passati dai 34.577 di ieri ai 34.313 di oggi (-264). In calo anche il numero degli attualmente positivi (-6.689), risultato dell'aumento dei dimessi o guariti che in 24 ore sono stati 31.819. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (+5.173), seguita da Piemonte (+2.878) e Campania (+2.815). Quella con il minor numero di nuovi casi è invece la Valle d'Aosta che ne registra appena 27.

Prorogati patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza. È stato approvato, prima dal Senato e poi dalla Camera, il DL Covid con un emendamento voluto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il nuovo termine è stato spostato fino alla data di cessazione dell’emergenza da Covid-19 che, almeno fino a questo momento, è fissato al 30 aprile 2020. Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi in scadenza.

"Oggi, con il via libera definitivo alla Camera del Dl Covid, è stato prorogato, fino al cessare dell’emergenza da Covid-19 e per tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza dei fogli rosa e delle patenti. Pertanto – le parole del Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri - da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l’emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm, automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria". Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

Miozzo (Cts): la scuola non è un pericolo, riportare i ragazzi in presenza - Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo al Forum ANSA è tornato a ribadire che bisogna "riportare a scuola i ragazzi prima possibile". Per questo Miozzo definisce "incomprensibili e imbarazzanti" alcune decisioni di "governatori e sindaci" che hanno chiuso gli istituti nonostante le decisioni diverse del governo. I problemi, ha aggiunto sono "prima e dopo" la scuola, come ad esempio i trasporti nelle grandi città.

"Il movimento della popolazione è un fattore di grave rischio" per la diffusione del virus, ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico rispondendo alla domanda se sia il caso di autorizzare la mobilità tra le regioni in vista delle feste di Natale. L'estate, ha aggiunto Miozzo, "è stata la grande 'diffusora' della seconda ondata", proprio perché migliaia di italiani si sono spostati da una regione all'altra e, dunque, in vista del Natale è necessario "mantenere rigorosamente le misure" restrittive.

"Verrà valutata la possibilità dell'obbligo (del vaccino anti-Covid, ndr) per alcune categorie", ha affermato Miozzo. "La cosa importante - ha aggiunto - è che ci sia una campagna educativa e informativa" in modo da fornire tutte le spiegazioni necessarie sui vaccini e sulla loro importanza agli italiani.