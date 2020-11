Marsala, disabili saltano la fisioterapia. I pulmini del Comune non superano la revisione 

27/11/2020 13:20:00

Ancora problemi per i pulmini dei disabili a Marsala. Ci risiamo, i disabili marsalesi che hanno bisogno di questi mezzi per il trasporto nei centri di fisioterapia, sono costretti a rimanere a casa.

Su tre mezzi a disposizione del Comune nessuno è al momento in servizio. Sono vecchi, obsoleti e quando si rompono è difficile rimetterli in sesto velocemente.

"Uno era fermo da prima, e due di questi pulmini non hanno superato la revisione e in pratica attualmente non c'è nessun mezzo che ci possa accompagnare - ci dice un utente -. E' una cosa "ridicola" che i mezzi del comune non superino la revisione. Al momento rischiamo di restare a casa e senza poter fare fisioterapia per almeno 15 giorni, prima che tutto venga ripristinato. Mi auguro che qualcuno intervenga al più presto per poter continuare ad usufruire di questo importante servizio".

Ricordiamo che la terapia per alcuni disabili oltre che utile, è spesso vitale per il mantenimento delle proprie condizioni di salute.