Coronavirus, la Sicilia rischia di diventare zona rossa?

27/11/2020 10:38:00

Mentre il contagio sembra conoscere una battuta d'arresto in Italia, in Sicilia i numeri continuano ad essere preoccupanti. Oggi il governo deciderà sui colori delle Regioni, e la Sicilia, attualmente arancione, potrebbe addirittura diventare zona rossa, con la chiusura di tutti i negozi.

La Cabina di regia di ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità si riuniscono per il monitoraggio settimanale che valuta l'andamento dell'epidemia.

Già ieri tutte le Regioni sono negli scenari di rischio 1 o 2, perché stanno sotto 1,25 di Rt: significa che teoricamente sono tutte da zona gialla. Il Dpcm che ha avviato le fasce di restrizioni basate sui colori ha però previsto che una volta raggiunto un colore con meno restrizioni bisogna mantenere lo stesso livello per due settimane, prima di poter passare a quella zona.

I dati della Cabina di regia sono attesi nel pomeriggio, poi toccherà al ministro della Salute fare le ordinanze per le Regioni che possono scendere in zona arancione o gialla. Il cambio di colore dovrebbe essere operativo da domenica.

Nonostante la situazione epidemiologica in evidente miglioramento, ci sono ancora Regioni a rischio. In Puglia e in Sicilia la situazione è sul filo del rasoio e non sorprenderebbe un passaggio nella fascia di maggior rischio.