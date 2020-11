Castelvetrano, sono 245 i positivi al Covid-19. Il punto e l'appello del sindaco Alfano

28/11/2020 11:11:00

A Castelvetrano ci sono attualmente 245 positivi al Coronavirus. A fare il punto sull'emergenza sanitaria in città il sindaco Enzo Alfano sul suo profilo facebook.

"Un numero molto alto dice il sindaco ma che va visto al lordo dei tanti che si presumono guariti guardando la data di rilevazione del loro contagio". Il sindaco rivolge un nuovo appello ai cittadini, invitandoli ad indossare la mascherina, a lavarsi frequentemente le mani e a mantenere il distanziamento sociale.

"I contagiati stanno abbastanza bene - continua -. Stanno aspettando che passi la quarantena per poter rifare il tampone molecolare e nel momento in cui saranno negativi poter ritornare alle loro attività e se vogliamo ai loro affetti, perché talvolta la quarantena impone di stare davvero isolati". Infine un augurio del sindaco per le prossime settimane, con la speranza che la "curva dell'epidemia continui a scendere in modo da poter consentire di vivere le settimane che precedono il Natale - seguendo tutte le linee guida anti-covid - in maniera quasi "normale", anche per fare le spese natalizie e dare respiro alle attività economiche che stanno soffrendo tanto".