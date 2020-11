Marsala, il sindaco Grillo valuta la chiusura delle scuole per consentire la sanificazione

29/11/2020 12:24:00

chiusura delle scuole per consentire la sanificazione

Le scuole di Marsala chiuse per qualche giorno per permettere la sanificazione di tutti gli edifici scolastici. E' ciò che il sindaco di Marsala Massimo Grillo sta valutando dopo aver sentito i responsabili dell'Asp, i pediatri e i dirigenti scolastici.

"Secondo gli esperti - afferma il primo cittadino questa mattina sulla sua pagina facebook - attenuerebbe fortemente il rischio di ulteriori contagi".

Il sindaco commentando l'entrata della Sicilia nella zona gialla, da un lato è contento per la ripresa delle attività economiche ma esprime preoccupazione per via di numeri ancora elevati dei contagi, dei ricoveri e dei decessi.

Invita pertanto i cittadini marsalesi a non abbassare la guardia e a rispettare le regole anti-covid: uso della mascherina, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani.