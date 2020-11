29/11/2020 12:00:00

La trapanese Giovanna Sorrentino, docente di religione all'istituto Alberghiero di Erice, incanta tutti a The Voice Senior. Per lei standing ovation e 4 giudici su 4 si girano per la professoressa e la sua interpretazione di "Sola", canzone di Nina Zilli.

La concorrente trapanese ha superato il turno ed è stata scelta da Loredana Bertè. Qui sotto il video della sua esibizione.