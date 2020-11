Trapani Birgi, al via i voli per Ancona, Perugia, Trieste. Info su orari e costi

30/11/2020 11:15:00

Da venerdì 4 dicembre prossimo Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali.

Il volo “inaugurale” è il Trapani-Perugia con partenza alle 7,30. Dalla città perugina il volo di rientro è previsto alle ore 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid, sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti.

Sempre venerdì 4 dicembre alle ore 11,45 al via anche il Trapani Ancona con rientro dalla città marchigiana alle ore 14,05. Tariffe da euro 51,59.

Da sabato 5 dicembre prende il via anche il collegamento Trapani- Trieste con partenza alle ore 7,30 dall’aeroporto siciliano e rientro dalla città friulana alle ore 9,55.

L’altra frequenza per tutte le destinazioni sarà ogni lunedì. Trapani-Ancona alle ore 7,30, Ancona Trapani alle ore 9,50. Trapani Perugia alle ore 12,00. Perugia-Trapani alle ore 14,10.Trapani-Trieste alle ore 16,35 con rientro alle ore 19,00.

I voli sono acquistabili sul sito www.tayaranjet.com e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

La Tayaranjet annuncia anche di riservare una tariffa speciale agli operatori sanitari. Per partecipare all'iniziativa, il personale sanitario ( medici, infermieri, assistenti paramedici) che dimostrerà di viaggiare per motivi lavorativi inerenti la fase emergenziale, potrà inviare una mail a: emergenzacovid@tayaranjet.com, Tayaranjet applicherà una scontistica tariffaria pari al 50% sul prezzo del biglietto , tasse incluse.