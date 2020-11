Castelvetrano, dà calci e pugni ai parenti in visita per la morte del padre 

30/11/2020 10:34:00

Calci e pugni ai parenti che erano andati a fare visita per la morte del padre avvenuta per arresto cardiaco. Un giovane di 21 anni in preda ai fumi dell'alcol è stato arrestato dai carabinieri di Castelvetrano, per aver aggredito gli zii paterni in quanto li riteneva responsabili della morte del genitore, per via di dissidi avvenuti in passato tra i nuclei familiari.

I militari intervenuti sul posto sono riusciti a calmare inizialmente il giovane, ma una volta all'interno dell'auto ha dato dei calci che hanno rotto il finestrino e causato dei danni allo sportello.

Il giovane dopo aver rifiutato le cure mediche presso l'ospedale, è stato condotto negli Uffici della Compagnia di Castelvetrano, dove, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato mediante rito direttissimo.