Castelvetrano, rissa tra famiglie. Un uomo ha un malore e muore

30/11/2020 09:30:00

Una lite tra due famiglie. Il malore, la morte. A Castelvetrano un uomo e morto durante una rissa tra due nuclei familiari, ieri pomeriggio.

L'uomo, un 57 enne, si trovava in strada mentre, in via Partanna, mentre è scoppiata la rissa tra due famiglie.

Improvvisamente si è accasciato al suolo, accusando un malore. A nulla è servito il soccorso dei sanitari del 118. L'uomo è morto per arresto cardiaco. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato un'indagine per fare chiarezza su quanto accaduto.