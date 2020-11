Oggi i funerali di Vincenzo Favoroso a Castelvetrano

30/11/2020 07:00:00

Saranno celebrati oggi, lunedì 30 novembre, alle 15,30, presso la Chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano, i funerali di Vincenzo Adamo Favoroso, l'uomo di 33 anni ucciso la notte tra giovedì e venerdì con un colpo di fucile al petto.

Favoroso è stato trovato senza vita nella periferia di Castelvetrano, nei pressi di via Manganelli, alle 4 del mattino di venerdì. Poche ore dopo che un cittadino avvisava i carabinieri di aver sentito uno sparo in via Mazzini, in centro storico. Sarebbe partito lì il colpo che ha ucciso Favoroso. Ma resta da chiarire come mai il corpo sia stato trovato a diversi chilometri di distanza. A poche ore dal ritrovamento del corpo è stato fermato Gaspare Favara, 32 anni, con l'accusa di aver ucciso l'amico con un colpo di fucile. Oggi per lui ci sarà l'interrogatorio di garanzia. Pare che Favoroso si trovasse a casa di amici, nonostante le norme anticovid, e lì sarebbe sbucato fuori il fucile. Ma non è chiaro se il colpo sia partito per sbaglio o volontariamente.

Sabato è stato effettuato l'esame autoptico sul corpo del giovane, che ha confermato che la morte è stata causata da un colpo di fucile sparato al petto.