30/11/2020 11:31:00

La pioggia di ieri ha causato danni e disagi lungo le strade di Castelvetrano. Le forti precipitazioni hanno fatto saltare in molti punti l'asfalto di via Rocco Chinnici.

I vigili urbani pertanto sono stati costreti ad istituire il divieto di transito nel tratto compreso tra la via XXIV maggio e via Campobello sia alle auto che agli autobus.

L'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini fare attenzione nel percorrere via Minghetti, via Partanna e via Seggio.