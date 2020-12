 “Se alle Poste e nei supermercati a Trapani non si rispettano le norme anti-Covid”

01/12/2020 08:05:00

“Ieri sera mi sono recato presso un noto supermercato di Trapani. Un avviso all'ingresso recava scritto : accesso consentito max 80 persone.



Sempre all'ingresso non c'era alcun impiegato che, come era giusto che fosse, regolasse l'afflusso dei clienti Mi sono chiesto: che faccio entro e conto le persone e poi?”. Lo racconta il lettore Rosario Salone, per testimoniare che sì, ci sono le norme anti-Covid, ci sono i protocolli, ci sono le regole, ma è difficile uscirne se non si fanno rispettare. Ma il problema non è solo ai supermercati. Altro giro alle Poste, dove ci sono spesso degli assembramenti fuori.



“Presso un'agenzia delle Poste le persone in attesa erano tutte accalcate a distanza ravvicinata. E domani cosa succederà?” Parafrasando un nota fiction televisiva : "che Dio ci aiuti"”, chiosa sconcertato Salone.